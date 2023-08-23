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Бывший первый зампред ВТБ возглавил ОСК
Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавил Объединенную судостроительную корпорацию
Андрей Пучков
Генеральным директором Объединенной судостроительной компании назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков. О том, что его кандидатура рассматривается на эту должность, ранее сообщили источники РБК.
Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров выразил уверенность в том, что управленческий опыт Пучкова поможет «скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга».
Он также поблагодарил Алексея Рахманова, который возглавлял ОСК до 2014 года, за долгую и плодотворную работу.
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