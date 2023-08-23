branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
В Нахабино мужчина ударил девушку на пробежке за короткие шорты Общество, 13:55
Цена нефти Brent впервые с начала августа упала ниже $83 Инвестиции, 13:54
Путин назвал причину кризиса на Украине Политика, 13:47
Германия не выдала визы российским гребцам на первенство Европы Спорт, 13:44
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 13:38
Бумаги Ozon подешевели более чем на 3% после выхода квартального отчета Инвестиции, 13:37
Британия пообещала выделить Украине $245 млн на закупку ядерного топлива Политика, 13:37
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
ВТБ заявил о скачке спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки Недвижимость, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:29
Суд признал геноцидом преступления фашистов под Сталинградом Политика, 13:29
Цена токена криптобиржи Binance BNB упала до годового минимума Крипто, 13:26
Роналду накричал на судью в матче азиатской Лиги чемпионов. Видео Спорт, 13:16
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 13:15
Как влиться в бизнес-комьюнити за рубежом: 10 ошибок руководителя Pro, 13:13
Бизнес ,  
0 

Бывший первый зампред ВТБ возглавил ОСК

Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавил Объединенную судостроительную корпорацию
Андрей Пучков
Андрей Пучков (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»)

Генеральным директором Объединенной судостроительной компании назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков. О том, что его кандидатура рассматривается на эту должность, ранее сообщили источники РБК.

Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров выразил уверенность в том, что управленческий опыт Пучкова поможет «скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга».

Он также поблагодарил Алексея Рахманова, который возглавлял ОСК до 2014 года, за долгую и плодотворную работу.

Материал дополняется.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Андрей Пучков Объединенная судостроительная корпорация