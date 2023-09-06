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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили о попытках ВСУ «прощупать оборону» в районе Новодонецкого

Пушилин: ВСУ пытались «прощупать оборону» в районе Новодонецкого
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Военная операция на Украине
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Украинские военные несколько раз пытались «прощупать оборону» на участке Новомайорское — Новодонецкое, но российские войска «отбили» ситуацию, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

О попытках атак ВСУ в районе Новодонецкого также сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. «Противник ночью пытался закрепиться на рубеже, но нес потери и регулярно запрашивал эвакотранспорт», — написал он в своем телеграм-канале. Утром 6 сентября при попытке совершить атаку в районе Новодонецкого украинские силы потеряли один танк, добавил Ходаковский.

Бои в этом районе шли все лето — еще в начале июня Ходаковский писал «о тяжелой ситуации» в районе Новодонецкого, где наступление шло в том чиcле с использованием танков Leopard и французской тяжелой техники. Минобороны России также сообщало о попытках наступления Украины в этом районе. Однако тогда российским военным удалось вернуть себе контроль над этим населенным пунктом.

В конце августа врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что в регионе есть две самые горячие точки — поселок Урожайное и село Старомайорское в Волновахском районе. Однако уже 1 сентября Ходаковский сообщил, что, если судить «по интенсивности и продолжительности артобработки», украинские военные выбрали целью новой атаки треугольник Новомайорское — Новодонецкое — Октябрьское (Керменчик).

Теги
Денис Пушилин ДНР ВСУ Военная операция на Украине
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