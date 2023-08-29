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Пушилин назвал «самые горячие» точки в зоне боев в ДНР

Пушилин: самые горячие точки в ДНР — Урожайное и Старомайорское
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

На линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике есть две самые горячие точки — поселок Урожайное и село Старомайорское в Волновахском районе. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Это серая зона все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться. И опять же, наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги», — сказал Пушилин.

По его словам, в этих точках снизилась интенсивность боевых действий, проходит ротация украинских войск. На горловском направлении — в районе городов Марьинка и Авдеевка — существенных изменений позиций ни российских, ни украинских войск нет.

Активные бои в районе Урожайного и Старомайорского продолжаются несколько месяцев. Пушилин 10 августа сообщал о закреплении ВСУ на севере Урожайного, но после ударов российских сил, по его словам, украинским войскам пришлось отступить. Спустя три дня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о «тяжелой и тревожной ситуации» в районе этого села.

Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак украинской армии у Урожайного и Старомайорского. 23 августа группировка «Восток» уничтожила семь пунктов временной дислокации ВСУ, а также минометный расчет и пресекла эвакуацию подбитой техники.

Пушилин назвал «самые горячие» точки в зоне боев в ДНР
Пушилин назвал «самые горячие» точки в зоне боев в ДНР

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