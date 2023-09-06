Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела

Фото: Ezz Al-Zanoun / zumapress.com / Global Look Press

Украинские военные обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района, никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал Гладков.

Село Вязовое второй день подряд подвергается обстрелам.

Также в тот день под обстрел дважды попало село Козинка в Грайворонском городском округе. По словам Гладкова, различные повреждения получили 11 домовладений и один автомобиль. Еще взрывы частично повредили системы электроснабжения и подачи газа в селе. Помимо этого, в результате обстрела погиб мужчина, одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Вечером того же дня в Белгородской области сбили два беспилотника, один из них — в Валуйском городском округе.