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При обстреле Козинки на Белгородчине повреждения получили 11 домовладений

Губернатор Гладков: при обстреле Козинки повреждения получили 11 домовладений
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела со стороны ВСУ села Козинка в Белгородской области различные повреждения получили 11 домовладений и один автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате прилета восьми артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле», — написал Гладков.

Кроме того, взрывы частично повредили системы электроснабжения и подачи газа в селе.

Оценить ущерб от обстрела должна специальная комиссия, которая уже работает на месте обстрела. Аварийные бригады начнут восстанавливать повреждения после разрешения Министерства обороны, уточнил губернатор.

Ранее, 3 сентября, ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области.

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — сообщил тогда Гладков.

Днем ранее при обстреле Уразово из реактивной системы залпового огня один человек погиб.

При обстреле Козинки на Белгородчине повреждения получили 11 домовладений
При обстреле Козинки на Белгородчине повреждения получили 11 домовладений

 

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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