При обстреле Козинки на Белгородчине повреждения получили 11 домовладений

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В результате обстрела со стороны ВСУ села Козинка в Белгородской области различные повреждения получили 11 домовладений и один автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате прилета восьми артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и одном легковом автомобиле», — написал Гладков.

Кроме того, взрывы частично повредили системы электроснабжения и подачи газа в селе.

Оценить ущерб от обстрела должна специальная комиссия, которая уже работает на месте обстрела. Аварийные бригады начнут восстанавливать повреждения после разрешения Министерства обороны, уточнил губернатор.

Ранее, 3 сентября, ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области.



«Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», — сообщил тогда Гладков.



Днем ранее при обстреле Уразово из реактивной системы залпового огня один человек погиб.