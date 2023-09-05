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При обстреле белгородского села Вязовое повредилась линия электропередачи

Гладков: под обстрел попало село Вязовое, повреждена линия электропередачи
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Вязовое Краснояружского района в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Осколки снарядов повредили линию электропередачи населенного пункта, уточнил он. Аварийные бригады и оперативные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Также 5 сентября под обстрел со стороны ВСУ попало село Козинка в Белгородской области. Повреждения получили 11 домовладений и один автомобиль, сообщал Гладков.

Взрывы частично повредили системы электроснабжения и подачи газа в селе, однако оценить ущерб от обстрела должна спецкомиссия, которая уже работает на месте обстрела, уточнил губернатор.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

При обстреле белгородского села Вязовое повредилась линия электропередачи
При обстреле белгородского села Вязовое повредилась линия электропередачи

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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