При обстреле белгородского села Вязовое повредилась линия электропередачи

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Село Вязовое Краснояружского района в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Осколки снарядов повредили линию электропередачи населенного пункта, уточнил он. Аварийные бригады и оперативные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Также 5 сентября под обстрел со стороны ВСУ попало село Козинка в Белгородской области. Повреждения получили 11 домовладений и один автомобиль, сообщал Гладков.

Взрывы частично повредили системы электроснабжения и подачи газа в селе, однако оценить ущерб от обстрела должна спецкомиссия, которая уже работает на месте обстрела, уточнил губернатор.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.