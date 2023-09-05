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Белгородские пограничники сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков: в Валуйском округе пограничники сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Валуйском городском округе Белгородской области наряд пограничников сбил беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Дрон сбили с помощью стрелкового оружия, беспилотник взорвался. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В частности, днем 5 сентября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Козинка Грайворонского округа. В населенном пункте зафиксировали восемь «прилетов» артиллерийских мин.

Повреждения получили 11 частных домовладений, один автомобиль, линии электро- и газоснабжения. Погиб местный житель — мужчина скончался от полученных ран до приезда скорой помощи. Еще один человек ранен — женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер доставили в больницу.

Валуйский городской округ в последний раз попадал под обстрел накануне, 4 сентября. По словам Гладкова, украинские военные выпустили по поселку Уразово два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО «Град». Повреждения получили 22 частных домовладения, 13 хозпостроек и два легковых автомобиля. Пострадавших не было.

Белгородские пограничники сбили беспилотник
Белгородские пограничники сбили беспилотник

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Теги
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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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