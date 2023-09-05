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Минобороны сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили дрон над территорией Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.

Атаку пресекли около 21:00 мск. По данным Минобороны, дрон собирался атаковать объекты на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Это второй дрон, сбитый за день над Белгородской областью. Около 18:30 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе наряд пограничников сбил беспилотник. Дрон сбили при помощи стрелкового оружия, в результате он взорвался.

Разрушений и пострадавших, по словам губернатора, не было.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В этот же день, 5 сентября, Гладков написал, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Козинка Грайворонского округа. В населенном пункте зафиксировали восемь прилетов артиллерийских мин. Повреждения получили 11 частных домовладений, один автомобиль, линии электро- и газоснабжения.

Кроме того, в результате обстрела погиб один местный житель — мужчина скончался от полученных ран до приезда скорой помощи. Еще одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, ее госпитализировали.

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Минобороны сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью
Минобороны сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью

Теги
беспилотники Белгородская область Минобороны Украина
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