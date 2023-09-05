Мужчина погиб при повторном обстреле села в Белгородской области

Приграничное село Козинка повторно обстреляли, погиб мужчина, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, сообщил Гладков. При первом обстреле были повреждены 11 домов и линии электро- и газоснабжения

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Село Козинка в Белгородской области подверглось повторному обстрелу, в результате погиб мирный житель, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочных ранения бедер, ее доставили в больницу.

Козинка находится в Грайворонском городском округе в юго-западной части региона. Район граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Село также попало под обстрел утром 5 сентября. Тогда, по словам Гладкова, никто не пострадал, но повреждения получили 11 домовладений, один автомобиль, системы электроснабжения и подачи газа.

Позднее в этот же день под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района, осколки снарядов повредили линию электропередачи населенного пункта.

С октября 2022 года в Белгородской области действует средний уровень реагирования, им были даны полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне».

Зимой в регионе, который после начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов, начали формировать отряды территориальной обороны. Гладков уточнял, что в них входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». Добровольцев снабдили внедорожниками, цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями.