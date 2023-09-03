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КНДР сымитировала ядерную атаку после учений США и Южной Кореи

КНДР сымитировала тактическую ядерную атаку после учений США и Южной Кореи
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея провела учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные маневры США и Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«На рассвете 2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от практического ядерного кризиса. <...> Запущены 2 стратегические крылатые ракеты большой дальности с испытательными боеголовками, имитировавшими ядерную боеголовку», — говорится в сообщении.

Ракеты были запущены в сторону Желтого моря. Они пролетели 1500 км за 7672 и 7681 секунд соответственно, а затем взорвались на 150-метровой высоте «над целью-островом», и таким образом «точно выполнили задание по нанесению ядерного удара».

Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield («Щит свободы Ульчи»). В учениях участвовали эскадрильи стратегических бомбардировщиков В-1В и истребителей.

Пхеньян счел проведение таких маневров угрозой. «Нынешние учения, проведенные в самом разгаре авантюрных агрессивных военных учений Ulchi Freedom Shield, ясно исходят из намерения нанести ядерный превентивный удар по КНДР, что является серьезной угрозой нам», — заявили в Генштабе Корейской народной армии 30 августа (цитата по ЦТАК).

В ответ на это КНДР ночью 30 августа провела тактические учения по нанесению ядерного удара, имитирующие уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Северокорейские военные запустили две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении, они разорвались в воздухе на высоте 400 м над условной целью.

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Теги
Северная Корея Южная Корея США учения ядерный удар
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