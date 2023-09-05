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В Бельгии допустили 10-летнее восстановление боеприпасов из-за Украины

В Бельгии допустили 10-летнее восстановление запасов боеприпасов из-за Украины

Для того, чтобы восполнить запасы боеприпасов, Бельгии может понадобиться не менее €7 млрд в течение 10 лет, сообщает La Libre Belgique.

«Чтобы довести наши запасы до стандартов НАТО, потребуются инвестиции как минимум в €7 млрд евро. В течение следующих 10 лет — это €700 млн в год. По сравнению с нашими нынешними ресурсами это колоссально. Мы надеемся, что сможем восстановить наши запасы в течение 10 лет», — сказал руководитель Главного управления оборонных материальных ресурсов Фредерик Гетинк.

«Мы приближаемся к пределу того, что мы можем дать Украине», — добавил он. 

По его словам, армия также должна подумать о модернизации, в частности о «закупке новых типов боеприпасов для будущих систем вооружения (самолетов, вертолетов, кораблей, наземных транспортных средств), которые мы находимся в процессе приобретения», отметил Гетинк.

Всего, по словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, Бельгия передала Украине оружие на €274 млн ($295 млн).

3 июня The Washington Post сообщила об использовании диверсантами, проникшими в Белгородскую область 1 июня, оружия стран НАТО. У них заметили автоматические винтовки бельгийского (FN SCAR) и шведского производства.

Российский МИД вызвал посла Бельгии в Москве Марка Михильсена и выразил ему протест «в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области». Премьер Бельгии Александр де Кроо обещал, что страна потребует от Украины соответствующих разъяснений. На Украине сообщали о начале расследования о применении бельгийского оружия в России

Теги
Бельгия Украина вооружение
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