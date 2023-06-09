Бельгия продолжит поставки оружия Киеву до ответа по винтовкам в Шебекино

Последствия обстрела Шебекино (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину, пока ждет ответа на запрос о том, как бельгийские штурмовые винтовки попали к напавшим на Белгородскую область диверсантам. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.

«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — сказала она.

Власти направили Украине соответствующий запрос 5 июня. Бельгия ожидает ответа от Киева до 15 июня, уточнила министр. Она добавила, что будет говорить с украинским коллегой Алексеем Резниковым, если до этой даты ответ не поступит.

Дедондер уточнила, что к каждой партии поставляемого оружия бельгийская сторона прикладывает документ с разъяснениями, что его можно использовать только для обороны территории Украины, а не для нападений на другие государства.

«Когда мы смотрим на фотографии, мы приходим к выводу, что речь идет о [штурмовых винтовках бельгийского производства] FN SCAR. Но получены ли они из тех партий помощи, которые Бельгия направляла Украине? Или из партий, закупленных другими странами у группы FN? Или они были подобраны в качестве трофеев, как бывает в зоне любого конфликта? Я надеюсь, что когда-то это разъяснится», — сказала министр (цитата по ТАСС).

Всего, по словам Дедондер, Бельгия передала Украине оружие на €274 млн ($295 млн).

3 июня The Washington Post сообщила об использовании диверсантами, проникшими в Белгородскую область 1 июня, оружия стран НАТО. У них заметили автоматические винтовки бельгийского (FN SCAR) и шведского производства.

Утром 1 июня украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли несколько попыток прорыва в районе Шебекино Белгородской области. Их отбросили от границы, Минобороны отчитывалось об убийстве более чем 50 диверсантов и уничтожении бронетехники. Участвовавших в отражении атаки военных российской армии представили к наградам.

Российский МИД вызвал посла Бельгии в Москве Марка Михильсена и выразил ему протест «в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области». Премьер Бельгии Александр де Кроо пообещал, что страна потребует от Украины соответствующих разъяснений. При этом он отказался предположить, какими будут последствия, если сообщения об использовании бельгийского оружия для атаки подтвердятся.