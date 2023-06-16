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Украина начала расследование о применении бельгийского оружия в России

Резников: начато расследование о применении бельгийского оружия на территории России

Украина начала расследование применения оружия бельгийского производства на российской территории. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил главе оборонного ведомства Бельгии Людивин Дедондер, сообщает La Libre со ссылкой на агентство Belga.

Обсуждение вопроса, касающегося применения бельгийского оружия на территории России, состоялось в рамках встречи в Брюсселе. Резников подтвердил, что получил письмо, направленное ему Дедондер, и заверил, что «начато расследование». Оружие, которое поставляет Бельгия Украине, предполагается использовать только для защиты украинской территории.

3 июня газета The Washington Post сообщила, что диверсанты, проникшие в Белгородскую область 1 июня, использовали оружие стран НАТО. У них заметили автоматические винтовки бельгийского (FN SCAR) и шведского производства. В тот день диверсантов отбросили от границы, Минобороны России отчитывалось об убийстве более чем 50 из них, а также об уничтожении бронетехники.

После этого МИД России вызвал посла Бельгии в Москве Марка Михильсена и выразил ему протест «в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области». Премьер Бельгии Александр де Кроо пообещал, что страна потребует от Украины соответствующих разъяснений, отказавшись предположить, какими будут последствия, если данные об использовании бельгийского оружия для атаки окажутся достоверными.

Украина начала расследование о применении бельгийского оружия в России
Украина начала расследование о применении бельгийского оружия в России

Теги
Бельгия Украина Алексей Резников поставки оружия Белгородская область диверсанты
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