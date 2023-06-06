МИД выразил протест послу Бельгии из-за оружия у украинских диверсантов

С начала июня украинские ДРГ несколько раз атаковали села в Шебекинском районе Белгородской области. Все атаки были пресечены, сообщало Минобороны. При одной из атак у членов ДРГ заметили бельгийское оружие. МИД выразил протест

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МИД вызвал посла Бельгии Марка Михильсена и выразил протест «в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области», говорится в сообщении министерства.

«Подчеркнуто, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований. Призвали Брюссель не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становятся мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации», — заявили в министерстве.

3 июня The Washington Post сообщила об использовании диверсантами, проникшими в Белгородскую область 1 июня, оружия стран НАТО. Так, у бойцов заметили автоматические винтовки бельгийского (FN SCAR) и шведского производства, шведский гранатомет AT-4, а также бронемашины с усиленной противоминной защитой, поставленные США и Польшей.

В Госдепе, комментируя данные об использовании иностранного вооружения в ходе атаки, напомнили, что «четко дали понять» Киеву, что Вашингтон не поддерживает применение американского оружия для ударов по целям на территории России. Премьер-министр Бельгии заявил, что попросит разъяснения у Киева из-за сообщений о применении автоматических винтовок бельгийского производства при атаке на Шебекино.

Утром 1 июня украинские ДРГ предприняли несколько попыток прорыва в районе Шебекино Белгородской области. Противника отбросили от границы, были убиты 50 человек и уничтожена бронетехника, сообщало Минобороны России. Участвовавших в отражении атаки военных российской армии представили к наградам. Жителей Шебекино из-за участившихся атак и обстрелов начали эвакуировать.

С начала боевых действий на Украине ряд западных стран поставляет Киеву военную помощь. Москва осуждает поставки вооружений и считает, что, таким образом, другие страны стали сторонами конфликта. В то же время, подчеркивали в Кремле, это не изменит исхода военной операции.