WP узнала об использовании оружия НАТО при попытке прорыва в Шебекино

По данным газеты, в ходе попытки прорыва в Белгородской области использовались переданные США и Польшей бронемашины, противотанковый гранатомет шведского производства, а также чешские и бельгийские винтовки

Фото: vvgladkov / Telegram

При попытке прорыва российско-украинской границы в Белгородской области использовалось переданное Киеву странами НАТО вооружение, в том числе как минимум четыре бронированные машины, предоставленные США и Польшей, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с выводами разведки.

По их словам, три колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP) поставили США, еще одну машину передала Польша.

В Госдепе, комментируя данные об использовании иностранного вооружения в ходе атаки, напомнили, что «четко дали понять» Киеву, что Вашингтон не поддерживает применение американского оружия для ударов по целям на территории России.

Представитель ведомства отметил, что «каждая страна принимает свои собственные суверенные решения о том, какую помощь они оказывают Украине и какие условия они им ставят». Он добавил, что «многие обращались к украинцам с теми же просьбами, что и мы».

«Наше внимание сосредоточено на предоставлении Украине оборудования и обучения, необходимых ей для возвращения своей собственной суверенной территории, и мы сделали именно это», — сказал представитель Госдепа.

Издание, ссылаясь на изученные фотографии с места событий, пишет, что у бойцов также были винтовки бельгийского и чешского производства и по крайней мере один противотанковый гранатомет AT-4 производства Швеции.

Хранитель огнестрельного оружия и артиллерии британских королевских оружейных складов Джонатан Фергюсон, просмотрев изображения WP, рассказал, что участвовавшие в попытке прорыва военные держат в руках в том числе чешские винтовки CZ Bren и бельгийские FN SCAR.

Эксперт по стрелковому оружию в разведывательной фирме Janes defense Эндрю Галер допустил, что оружие поступило из этих стран, однако предположил, что винтовки могли быть переданы и государством-посредником. Как объяснили WP два американских добровольца, проходящих службу на Украине, винтовки Bren и SCAR обычно раздаются украинским солдатам и иностранцам, участвующим в боях на стороне Киева.

Представитель Министерства обороны Бельгии отказался сообщить, сколько винтовок страна отправила Украине, или идентифицировать одну из них по фотографии, предоставленной Washington Post. «Поставляемое оружие всегда передавалось официальным властям и регулярной армии, которая несет за него ответственность», — сказал он. Министерства обороны Польши и Чехии отказались от комментариев изданию.

Газета в числе прочих источников ссылается на фотографии и видео «Русского добровольческого корпуса» (РДК, часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины).

Утром 1 июня украинская сторона предприняла несколько попыток прорыва в районе Шебекино Белгородской области, сообщало Минобороны России. Противника отбросили от границы, были убиты 50 человек и уничтожена бронетехника. Участвовавших в отражении атаки военных российской армии представили к наградам.

Жителей Шебекино из-за участившихся атак и обстрелов начали эвакуировать.

С начала боевых действий на Украине ряд западных стран поставляют Киеву военную помощь. Москва осуждает поставки вооружений и считает, что таким образом другие страны стали сторонами конфликта. В то же время, подчеркивали в Кремле, это не изменит исхода военной операции.