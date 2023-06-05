Бельгия расследует применение бельгийского оружия при атаке Шебекино

О применении бельгийских винтовок в числе прочего западного оружия при атаке в Белгородской области писала The Washington Post

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Бельгия попросит разъяснения у Украины из-за сообщений о применении автоматических винтовок бельгийского производства при атаке на Белгородскую область, сказал премьер-министр страны Александр де Кроо в эфире Radio 1.

«Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы точно определить, что произошло. Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно используется на украинской территории с целью защиты этой территории. И у нас есть строгий контроль, чтобы убедиться, что это так», — сказал он (цитата по Devdiscourse).

Бельгийский премьер отказался предположить, какими будут последствия, если сообщения подтвердятся. «Здесь мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнеслись бы к этому очень серьезно», — отметил де Кроо.

О том, что бельгийские Минобороны и МИД свяжутся с Киевом из-за сообщений о применении переданного ему оружия при атаке в Белгородской области, ранее писала газета Le Soir.

3 июня The Washington Post сообщила об использовании диверсантами, проникшими в Белгородскую область, оружия стран НАТО. Так, у бойцов заметили автоматические винтовки бельгийского (FN SCAR) и шведского производства, шведский гранатомет AT-4, а также бронемашины с усиленной противоминной защитой, поставленные США и Польшей.

Представитель Министерства обороны Бельгии заявил изданию: «Поставляемое оружие всегда передавалось официальным властям и регулярной армии, которая несет за него ответственность».

В Госдепе, комментируя данные об использовании иностранного вооружения в ходе атаки, напомнили, что «четко дали понять» Киеву, что Вашингтон не поддерживает применение американского оружия для ударов по целям на территории России.

Минобороны России, сообщая о срыве попытки украинских сил атаковать Шебекино, рассказало, что сначала пункт пропуска «Шебекино» обстреляли со стороны Украины, а потом была попытка атаки в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 военнослужащих. Она была отбита. Еще одна группа диверсантов попыталась прорваться к Новой Таволжанке 4 июня, атаку также отразили.