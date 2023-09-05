На Украине погиб доброволец из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ

На Украине погиб гражданин Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, который воевал на стороне ВСУ, сообщает El Tiempo.

По данным издания, он поехал на Украину в декабре 2022 года. Колумбиец был профессиональным военным и до этого работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые тоже планировали присоединиться к военным формированиям ВСУ, отмечается в материале.

«Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому что, если вы приедете, надо психологически быть подготовленными к тому, с чем вам придется столкнуться», — приводит его слова El Tiempo.

У мужчины остались жена и сын в Колумбии. Посольство страны в Польше уже связалось с его семьей, чтобы объяснить процедуру, которой следует придерживаться в такой ситуации. Им сказали, что они смогут только доставить в Колумбию только прах, а сам процесс может занять до трех месяцев.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли в Минобороны Украины, однако The New York Times назвала эту цифру завышенной.



В конце мая министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников. До этого в Минобороны говорили, что среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран. Ведомство не раз сообщало об ударах по пунктам дислокации наемников на Украине.

