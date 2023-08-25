Добровольцев и бойцов теробороны обязали принимать присягу перед флагом
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий присягу для участников добровольческих формирований и бойцов территориальной обороны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе также прописан текст присяги, который граждане должны произносить перед российским флагом.
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй», — говорится в документе.
Территориальная оборона в России — это мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами, которые проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»). Отряды теробороны сейчас действуют в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где введен максимальный уровень реагирования, в рамках которого органы власти осуществляют полномочия, предусмотренные законом «О военном положении».
Властям Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, где ввели средний уровень реагирования, предоставлены полномочия по проведению «отдельных мероприятий по территориальной обороне».
Единого регламента, кого набирать в ряды теробороны и как проводить обучение ее участников, нет. Но, как правило, из набранных людей формируются подразделения, участники которых проходят подготовку: их вывозят на полигоны, они учатся слаженным действиям во время чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи и получают другие навыки.
В тероборону могут записаться жители, которые не могут быть призваны в Вооруженные силы, но имеют боевой опыт, рассказывал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.