Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжались три часа

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Переговоры в Сочи между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом завершились, они продолжались три часа, передает корреспондент РБК.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, они прошли очень конструктивно.

«Произошла сверка часов», — отметил Песков. Он уточнил, что министры обороны Турции и России пообщались отдельно от делегаций своих стран.

Обе делегации вышли в зал для пресс-конференций.

Путин в ходе встречи заявил, что Москва готова к переговорам по возобновлению зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле. Эрдоган в ответ заявил, что сообщение двух лидеров по итогам встречи «станет шагом навстречу всему миру».

Президенты также обсудили создание газового хаба в Турции. Путин выразил надежду на скорое завершение переговоров по проекту.

По итогам встречи Эрдоган и Путин не будут подписывать какие-либо документы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тема передачи военнопленных России и Украины на переговорах не затрагивалась, добавил он.

Путин и Эрдоган встретились впервые с осени 2022 года. Тогда они провели переговоры на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Президенты обсуждали поставки продовольствия нуждающимся странам.