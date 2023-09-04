branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
Акции «Газпрома» подорожали после слов Путина о газовом хабе в Турции Инвестиции, 17:02
Путин анонсировал бесплатную поставку зерна шести странам Африки Политика, 16:49
Матчи сборной России с Египтом и Катаром покажут на «Первом канале» Спорт, 16:47
ЦБ назвал стратегии с самой высокой доходностью для российских инвесторов Финансы, 16:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:45
Trafigura предупредила о возможных скачках цен на «хрупком» рынке нефти Инвестиции, 16:41
Хренин списал нарушение границы на плохую подготовку польских летчиков Политика, 16:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путину и Эрдогану на обед подали барабульку и суп харчо Политика, 16:36
Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Видео Политика, 16:34
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились Политика, 16:25
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 16:22
Акции НКХП выросли за два дня на 77% на фоне отчетности Инвестиции, 16:20
Премьер Грузии назвал оправданным решение о начале импичмента президента Политика, 16:19
Лукашенко предупредил об угрозе дефицита «шашлычка под коньячок» Экономика, 16:17
Политика ,  
0 

Путину и Эрдогану на обед подали барабульку и суп харчо

Путину и Эрдогану на обед в Сочи подали суп-харчо, барабульку и корейку ягненка
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вошли пять блюд, передает корреспондент «РИА Новости».

Президентам подали салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки (небольшой морской рыбы) с томатом и топинамбуром. На первое главам государств предложили суп-харчо с говядиной. Также в меню вошли (на выбор) кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака.

На десерт президенты ели «Птичье молоко». К блюдам им подали вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское»: «Восточный склон» (2021) и «Каберне Совиньон» (2020).

Переговоры Путина и Эрдогана шли в общей сложности три часа, около полутора часов из них — в составе расширенных делегаций. Как было заявлено на открытой для прессы части встречи, президенты планировали обсудить в том числе перспективы реанимации зерновой сделки и создание газового хаба в Турции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал прошедшие переговоры конструктивными.

В последний раз Путин и Эрдоган встречались очно в октябре 2022 года на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Тогда они обсуждали поставки продовольствия нуждающимся странам.

Теги
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган обед Сочи
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Кремль исключил подписание документов после переговоров Путина и Эрдогана
Политика
Путин оценил время для завершения переговоров по газовому хабу в Турции
Политика
Путин заявил Эрдогану о готовности к переговорам по зерновой сделке
Политика