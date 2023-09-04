Путину и Эрдогану на обед подали барабульку и суп харчо

Путину и Эрдогану на обед в Сочи подали суп-харчо, барабульку и корейку ягненка

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В меню рабочего обеда президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вошли пять блюд, передает корреспондент «РИА Новости».

Президентам подали салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки (небольшой морской рыбы) с томатом и топинамбуром. На первое главам государств предложили суп-харчо с говядиной. Также в меню вошли (на выбор) кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака.

На десерт президенты ели «Птичье молоко». К блюдам им подали вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское»: «Восточный склон» (2021) и «Каберне Совиньон» (2020).

Переговоры Путина и Эрдогана шли в общей сложности три часа, около полутора часов из них — в составе расширенных делегаций. Как было заявлено на открытой для прессы части встречи, президенты планировали обсудить в том числе перспективы реанимации зерновой сделки и создание газового хаба в Турции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал прошедшие переговоры конструктивными.

В последний раз Путин и Эрдоган встречались очно в октябре 2022 года на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Тогда они обсуждали поставки продовольствия нуждающимся странам.