Эрдоган раскрыл содержание разговора с Путиным в Астане

Эрдоган рассказал, как они с Путиным работают над решением кризиса продовольствия в Африке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским коллегой Владимиром Путиным работают над решением продовольственного кризиса в «слаборазвитых» странах и хотят поставлять им не только зерно, но и удобрения, передает TRT Haber.

«В ходе нашей последней встречи с господином Путиным мы предприняли шаги, [чтобы выяснить], что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам, в особенности странам Африки, за исключением, конечно, зерна. Что бы это могло быть? Удобрения. Потому что в странах с сильной засухой также необходимо устранить нехватку удобрений», — сказал Эрдоган, выразив надежду, что этот вопрос получится решить на следующей встрече с российским президентом.

По словам турецкого лидера, за последний месяц они с Путиным встречались пять раз.

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