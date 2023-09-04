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В Сочи закончились переговоры Путина и Эрдогана в составе делегаций
Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе завершились
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе, передает корреспондент РБК.
Переговоры в составе делегаций длились около полутора часов, в них участвовали также ключевые министры правительств обеих стран. По окончании переговоров главы государств отправились на обед.
Одной из тем консультаций Путина и Эрдогана будет создание газового хаба в Турции, заявил перед началом переговоров российский президент. Путин также отметил, что готов обсудить и вопросы, связанные с зерновой сделкой.
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