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В Сочи закончились переговоры Путина и Эрдогана в составе делегаций

Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе завершились
Владимир&nbsp;Путин&nbsp;и Реджеп&nbsp;Тайип&nbsp;Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном составе, передает корреспондент РБК.

Переговоры в составе делегаций длились около полутора часов, в них участвовали также ключевые министры правительств обеих стран. По окончании переговоров главы государств отправились на обед.

Одной из тем консультаций Путина и Эрдогана будет создание газового хаба в Турции, заявил перед началом переговоров российский президент. Путин также отметил, что готов обсудить и вопросы, связанные с зерновой сделкой.

Материал дополняется.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган переговоры Сочи
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

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