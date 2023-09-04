Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

На первой с октября очной встрече турецкий лидер планирует обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки, поставки газа через Турцию в Европу, также речь может пойти об обмене пленными с Украиной, писали турецкие СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / Reuters)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передают турецкие издания Ileri и Akşam.

В последний раз Путин и Эрдоган встречались очно в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Их двусторонняя встреча продлилась полтора часа, они обсуждали поставки продовольствия нуждающимся странам. С тех пор они общались по телефону 13 раз, также Путин участвовал в церемонии закладки топлива на турецкой АЭС «Аккую» по видеосвязи.

В июле Эрдоган заявил, что готовится визит Путина в Турцию, однако позднее, в конце августа турецкие СМИ Yeni Şafak и NTV написали, что турецкий президент приедет в Россию.



