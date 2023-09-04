Политика ,
0
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Турции Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
На первой с октября очной встрече турецкий лидер планирует обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки, поставки газа через Турцию в Европу, также речь может пойти об обмене пленными с Украиной, писали турецкие СМИ
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передают турецкие издания Ileri и Akşam.
В последний раз Путин и Эрдоган встречались очно в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Их двусторонняя встреча продлилась полтора часа, они обсуждали поставки продовольствия нуждающимся странам. С тех пор они общались по телефону 13 раз, также Путин участвовал в церемонии закладки топлива на турецкой АЭС «Аккую» по видеосвязи.
В июле Эрдоган заявил, что готовится визит Путина в Турцию, однако позднее, в конце августа турецкие СМИ Yeni Şafak и NTV написали, что турецкий президент приедет в Россию.