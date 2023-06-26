Пушилин заявил о перспективах российских сил на авдеевском направлении

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Российские силы улучшили позиции на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Авдеевское направление — здесь есть определенные перспективы, есть и улучшение позиций. Ребята настроены на то, чтобы как можно быстрее освободить данный населенный пункт и снизить обстрелы как самого Донецка, так и Ясиноватой, так и Макеевки», — сказал Пушилин.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 100 км к северо-западу от Донецка. Накануне Минобороны России сообщало, что российские войска отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, а также Красногоровки, Марьинки и Первомайского в ДНР.

По его словам, за последние дни также существенно улучшились позиции российских войск на краснолиманском направлении. Глава ДНР отметил, что военные там действуют в непростых условиях.

Ситуацию на флангах в Артемовске он назвал сложной, но контролируемой. «Противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных и ощутимых изменений», — сказал Пушилин.

На угледарском направлении ВСУ начали перегруппировку, добавил он. В этом районе интенсивность боевых действий снизилась, но обстрелы и использование артиллерии со стороны украинских войск продолжаются. На горловском направлении ситуация за последние сутки значительно не изменилась.

