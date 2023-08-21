Пушилин заявил, что Россия заняла три опорных пункта под Авдеевкой
Российская армия заняла три опорных пункта Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
«Порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в районе населенного пункта Новокалиновка», — сказал Пушилин. Он добавил, что наступление на авдеевском направлении продолжается.
Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка.
Российские ракетчики утром 21 августа нанесли удар по украинской станции разгрузки на авдеевском направлении.
«Уничтожены три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.