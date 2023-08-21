Пушилин: российские подразделения заняли три опорных пункта на авдеевском направлении

Пушилин заявил, что Россия заняла три опорных пункта под Авдеевкой

Российская армия заняла три опорных пункта Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Порядка трех опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в районе населенного пункта Новокалиновка», — сказал Пушилин. Он добавил, что наступление на авдеевском направлении продолжается.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка.

Российские ракетчики утром 21 августа нанесли удар по украинской станции разгрузки на авдеевском направлении.

«Уничтожены три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.