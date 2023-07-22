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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на авдеевском направлении

Минобороны: военные отбили атаки ВСУ на авдеевском и соледаро-артемовском направлениях
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском и соледаро-артемовском направлениях, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Мотострелковые соединения группировки успешно отразили атаки штурмовых групп противника на адвеевском и соледаро-артемовском направлении», — сказал он. По его словам, подразделения «Южной» группировки сорвали две попытки украинских военнослужащих провести разведку боем на лисичанском направлении диверсионными группами.

Также российские военные остановили контратаку Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Петропавловка и Масютовка на двуреченском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Как сказал Зыбинский, украинские военные были остановлены огнем артиллерии, в связи с чем противник потерял отделение живой силы, а также боевую машину пехоту. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет и станция радиоэлектронной борьбы.

Авиация группировки войск «Восток» нанесла удары более чем по десяти местам скопления украинских сил, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, авиацией были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатка, Роботино и Приютное. Также военные отразили атаку украинских войск в направлении Роботино, уничтожены танки, боевые бронированные машины и минометный расчет.

Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на авдеевском направлении
Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на авдеевском направлении

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