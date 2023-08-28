Пушилин сообщил об улучшении позиций России на авдеевском направлении

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска улучшили свое положение на авдеевском направлении, в то время как украинские понесли потери, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается авдеевского направления, то здесь наши подразделения имели определенный успех за последние несколько суток. Расширили серую зону в направлении Невельского, Первомайского, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Фиксируем достаточно серьезные потери у противника, преимущественно в живой силе», — сказал Пушилин.

На южнодонецком направлении украинские войска пытаются обойти с востока поселок Урожайное, добавил Пушилин. Добиться успеха, по словам главы ДНР, украинским подразделениям не удается.

Также противник предпринимает попытки контратаковать на краснолиманском и купянском направлениях, чтобы вернуть утраченные позиции, заявил Пушилин. Атаки предпринимались в направлениях населенных пунктов Синьковка, Ягодное, Новоселовка, Надежда, Ямполовка и Торское. «Наши подразделения выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику», — заключил Пушилин.

Минобороны России регулярно отчитывается о срыве украинских атак на различных направлениях. 26 августа ведомство заявило об улучшении позиций российских войск на купянском направлении. Утром 28-го ведомство рассказало о боях на краснолиманском направлении, в ходе которых, по его данным, была уничтожена 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства стран НАТО. Также ведомство отчиталось об ударах по украинским позициям.