Минобороны сообщило об уничтожении вагонов с боеприпасами для ВСУ

Российские ракетчики нанесли удар по украинской станции разгрузки, уничтожив три вагона с боеприпасами для ВСУ и десять транспортных средств подвоза, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетными подразделениями «Южной» группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника», — сказал Астафьев.

Также, по его словам, ракетный удар нанесли расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» по району сосредоточения живой силы и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Новодмитровка.

Кроме этого, на на краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «В районе Торского и участке Серебрянского лесничества противник предпринял пять попыток вернуть утраченные позиции. Передовыми подразделениями группировки «Центр» при поддержке огня артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ, предпринявшим попытки атаковать позиции российских войск», — сказал Савчук.

По словам начальника пресс-центра, в результате потери противника составили свыше 30 бойцов. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля. «В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника.Поражен 120-мм миномет с расчетом. Зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населенного пункта Кременная», — отметил Савчук.