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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму связали отставку главы Минобороны Украины с провалом наступления

В Крыму связали отставку главы Минобороны Украины с провалом наступления ВСУ
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Военная операция на Украине

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск, заявил «РИА Новости» глава парламента Крыма Владимир Константинов.

О том, что Резников должен покинуть свой пост, накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Возглавить ведомство, по мнению главы государства, должен председатель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. Зеленский призвал Верховную Раду поддержать его кандидатуру.

«Такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого «контрнаступа» не достигаются ими», — прокомментировал это решение Константинов.

Украина начала контрнаступление в начале июня. В Киеве признавали, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что украинское контрнаступление провалилось.

Резников возглавляет Минобороны Украины с 2021 года. Его возможную отставку на Украине обсуждают с февраля 2023 года; эту тему подняли на фоне скандалаиз-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников Минобороны.

После отставки Резников может стать послом Украины в Великобритании, говорил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Об этом говорил и другой народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Сам Резников заявлял, что «не в курсе» подобных решений.

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Теги
Владимир Константинов отставка Украина Алексей Резников контрнаступление Рустем Умеров
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