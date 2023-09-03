Резников назвал общий объем военной помощи Украине от Запада

С начала боевых действий Украина получила от западных союзников около $100 млрд в рамках военной помощи, заявил министр обороны страны Алексей Резников (3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении снять его с этого поста) в интервью агентству «Укринформ».

«Мы получили в деньгах оружия и разной техники, патронов, снарядов, я думаю, под $100 млрд. Только от США — более $50 млрд, уже под $60 млрд подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен», — сказал Резников.

В середине августа Пентагон заявил, что с 24 февраля 2022 года США оказали Украине помощь на сумму свыше $43,7 млн. В том же месяце The Washington Post писала, что Вашингтон выделил Киеву с начала конфликта $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший оценил в $130 млрд объем военной и финансовой помощи Киеву с начала конфликта.

Германия в 2022 году выделила на помощь Украине €14 млрд, говорил в марте текущего года канцлер Олаф Шольц.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».