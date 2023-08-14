branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Webinar Group увеличила число клиентов на 61% за год в составе группы МТС Пресс-релиз, 18:08
Мэр Помпей предложил свой город для боя Маска и Цукерберга Технологии и медиа, 18:06
Курс доллара упал на ₽3,5 в течение получаса после сообщения ЦБ Инвестиции, 18:06
Крупнейшее издание о криптовалюте CoinDesk уволило 45% персонала Крипто, 18:02
В Москве взрывом в многоэтажном доме выбило окно Общество, 18:00
В Польше объяснили решение о запрете импорта зерна с Украины Политика, 17:58
США выделили Украине новый пакет помощи со снарядами для ПВО и артиллерии Политика, 17:47
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны заявило о полетах «стратегов» над Балтикой и северными морями Политика, 17:39
Группа «Газпромбанк Лизинг» объявила финансовые результаты работы Пресс-релиз, 17:37
Роспотребнадзор отменил анкеты о COVID-19 для въезжающих из-за границы Общество, 17:31
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 17:25
Курс доллара упал ниже ₽99 после сообщения ЦБ о заседании по ставке Инвестиции, 17:22
Аналитики Glassnode заявили о «похмелье» на рынке криптовалют Крипто, 17:13
ЦБ проведет внеплановое заседание по ставке Финансы, 17:09
Военная операция на Украине ,  
0 

США выделили Украине новый пакет помощи со снарядами для ПВО и артиллерии

США выделили Украине пакет помощи на $200 млн со снарядами для ПВО и артиллерии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

США выделяют Украине новый пакет помощи на сумму около $200 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, говорится в сообщении Госдепартамента.

В него войдут боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. Источник финансирования — средства по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению), «которые остались после бухгалтерской ошибки министерства обороны», отмечает CNN. В Пентагоне 9 августа сообщали, что в рамках этой программы на помощь Украине осталось $6 млрд.

Министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи войдут:

  • снаряды для систем ПВО Patriot;
  • снаряды для реактивных систем залпового огня Himars;
  • противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и Tow;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • 37 тактических машин для буксировки оборудования;
  • 58 трейлеров для транспортировки воды;
  • более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
  • оборудование для разминирования препятствий; 
  • полевое оборудование.

Ведомство уточняет, что с 24 февраля 2022 года оказало Украине помощь на сумму свыше $43,7 млн. В том числе ей передали одну батарею Patriot, 38 HIMARS, более 10 тыс. ПТРК Javelin и 7 тыс. Tow, более 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов и др.

Материал дополняется