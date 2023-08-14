США выделили Украине новый пакет помощи со снарядами для ПВО и артиллерии
США выделяют Украине новый пакет помощи на сумму около $200 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, говорится в сообщении Госдепартамента.
В него войдут боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. Источник финансирования — средства по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению), «которые остались после бухгалтерской ошибки министерства обороны», отмечает CNN. В Пентагоне 9 августа сообщали, что в рамках этой программы на помощь Украине осталось $6 млрд.
Министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи войдут:
- снаряды для систем ПВО Patriot;
- снаряды для реактивных систем залпового огня Himars;
- противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и Tow;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- 37 тактических машин для буксировки оборудования;
- 58 трейлеров для транспортировки воды;
- более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
- оборудование для разминирования препятствий;
- полевое оборудование.
Ведомство уточняет, что с 24 февраля 2022 года оказало Украине помощь на сумму свыше $43,7 млн. В том числе ей передали одну батарею Patriot, 38 HIMARS, более 10 тыс. ПТРК Javelin и 7 тыс. Tow, более 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов и др.
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