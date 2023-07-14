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Шольц подсчитал расходы Германии на военную помощь Украине до 2027 года

Шольц: Германия к 2027 году потратит на поставки оружия Украине около €17 млрд
К 2027 году военная помощь Украине со стороны Германии составит до €17 млрд, сообщил Шольц. В марте он говорил, что только за 2022 год Берлин выделил Киеву €14 млрд финансовой и военной помощи
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Германия продолжит поставлять Украине необходимые типы вооружения, к 2027 году объем такой помощи должен составить около €17 млрд. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Zeit.

«Исходя из предыдущих решений, к 2027 году военная помощь [Украине] составит до €17 млрд», — цитирует Шольца издание.

Он также сообщил, что в 2024 году правительство Германии впервые хочет достичь цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону — частично из федерального бюджета и частично из специального фонда бундесвера. После этого Германия навсегда достигнет двухпроцентной цели, «даже если специальный фонд будет израсходован», подчеркнул канцлер.

В марте Шольц говорил, что в целом на помощь Украине в 2022 году Германия выделила €14 млрд. По его словам, это сделало ФРГ крупнейшим донором помощи Киеву в континентальной Европе. «Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили €14 млрд Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это», — отмечал канцлер.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил, что Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в десять раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году. «Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия», — заявил он.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц поставки оружия Германия Военная операция на Украине
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