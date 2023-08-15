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Кеннеди-младший оценил помощь США Украине в $130 млрд

Кандидат в президенты США Кеннеди оценил помощь США Украине с начала конфликта в $130 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
С начала конфликта США предоставили Украине военную и финансовую помощь на $130 млрд, заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший. Он также обвинил власти в спонсировании протестов в Киеве в 2014 году
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший (Фото: Pol Namer / Reuters )

Расходы США на помощь Украине составили уже $130 млрд, в то же время миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду. Об этом в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил кандидат на пост президента США демократ Роберт Кеннеди. Запись беседы размещена в аккаунте Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы к настоящему моменту уже направили туда $130 млрд <...> Как мы можем посылать $130 млрд, когда у 15 млн американцев нет медицинской страховки, когда мы лишаем 30 млн американцев талонов на еду», — сказал Кеннеди-младший.

Также кандидат в президенты раскритиковал помощь Украине во время Майдана: по его словам, США вложили в протесты около $5 млрд. «Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту», — отметил политик.

Пентагон в середине августа оценивал военную помощь Украине с начала конфликта в $43,7 млрд. Несколькими днями ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на помощь Украине в 2024 году.

Роберт Кеннеди-младший — сын сенатора от штата Нью-Йорк (1965–1968), бывшего генпрокурора США (1961–1964) и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, который приходится братом экс-президенту США (1961–1963) Джону Кеннеди. И Роберт Кеннеди-старший, и Джон Кеннеди были убиты во время своих предвыборных кампаний.

Кеннеди-младший — адвокат и экологический активист. После начала пандемии COVID-19 он выступал против прививок и критиковал действия властей США по борьбе с коронавирусом. Роберт Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля.

Кеннеди-младший не впервые высказывается о военных действиях на Украине и отношениях с Россией. В апреле он назвал конфликт Москвы и Киева огромной проблемой для США, так как он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для Вашингтона.

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В конце июля он также предостерег от «экзистенциальной битвы» с Россией, напомнив об огромных запасах ядерного оружия у России. «У России на тысячи больше ядерных вооружений, чем у Америки. Сейчас, похоже, эта информация никого не волнует», — сказал политик.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Кеннеди кандидат в президенты Военная операция на Украине военная помощь США
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