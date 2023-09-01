В аэропортах Москвы отменили более 20 рейсов

В столичных аэропортах задержали или отменили несколько рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

Во Внуково задержали 10 рейсов, шесть отменили. В Домодедово задержали девять рейсов, отменили 14. В Шереметьево задержали три рейса, еще три отменили.

В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов. Причиной становились атаки дронов.

31 августа из-за ограничений полетов в целях безопасности в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский на запасные аэродромы ушли 45 самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин около 7:30 утра сообщал, что в Воскресенском районе Подмосковья ПВО сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

За день до этого работу московских аэропортов ограничивали дважды. В первый раз около 1:00 мск только во Внуково, во второй раз — около 3:00 мск — во Домодедово и Шереметьево. Как позже сообщили в Минобороны, около 3:30 мск российские военные сбили над территорией Рузского района Московской области украинский беспилотник.