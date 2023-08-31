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Медведев допустил появление вирусов искусственного происхождения

Медведев: в мире могут появиться вирусы искусственного происхождения
Фото: Karen Ducey / Getty Images
Фото: Karen Ducey / Getty Images

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в мире могут появиться новые вирусы «не только природного, но и искусственного происхождения». Такое мнение он выразил на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

«Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения», — сказал Медведев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за тем, что происходит в мире, и напомнил об озабоченностях России по поводу «военно-биологической» активности США на постсоветском пространстве.

Российские политики последние несколько лет обвиняют США в создании биолабораторий для военных исследований на  территории постсоветских стран. В 2018 году Минобороны России заявило, что в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара под Тбилиси США испытывали токсичный препарат или биологический агент, что привело к гибели 73 граждан. Официальный представитель Пентагона США Эрик Пахон назвал заявления абсурдными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова летом 2019 года сказала, что в мире есть более 200 американских биолабораторий, которые представляют потенциальную угрозу. В апреле 2021 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев допустил, что в лабораториях США у границ России разрабатывают биологическое оружие.

После начала военной операции на Украине власти России стали чаще заявлять о создании биологического оружия на территории этой страны по решению США. В частности, в середине марта 2022 года в Минобороны России заявили, что в распоряжении ведомства оказались документы о «реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины», в том числе по изучению вируса птичьего гриппа. 

На Украине обвинения в разработке биологического оружия опровергли. По словам президента Владимира Зеленского, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. В Белом доме назвали обвинения в адрес США необоснованными.

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Теги
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Дмитрий Медведев биологическое оружие США вирус
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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