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Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границы с Россией

Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предполагает, что на границе с Россией могут действовать лаборатории, разрабатывающие биологическое оружие. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ», — сказал Патрушев.

По его словам, власти стран, где размещены лаборатории, не знают, что происходит на таких объектах.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», — сказал Патрушев. Он добавил, что в прилегающих районах выявляются вспышки нехарактерных для этой местности заболеваний.

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Николай Патрушев

На вопрос о том, считает ли он, будто американцы разрабатывают в этих лабораториях биологическое оружие, Патрушев ответил: «Есть веские основания предполагать, что это именно так». Россия, в свою очередь, намерена заключать договоры о сотрудничестве в сфере биологической безопасности с постсоветскими странами, добавил секретарь Совбеза.

Патрушев не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь.

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В октябре прошлого года российский Cовбез уже заявлял об опасности появления в будущем искусственно созданных вирусов. Поводом для такого допущения стала пандемия COVID-19.

В январе прошлого года об искусственном происхождении коронавируса заявил американский сенатор, член Республиканской партии Том Коттон. Он сказал, что в Ухане, где были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19, есть «суперлаборатория», работающая с наиболее смертоносными патогенными микроорганизмами. Посол КНР в США Цуй Тянькай назвал тогда сумасшедшими любые теории, которые связывают появление коронавируса с биологическим оружием.

В октябре 2018 года грузинское правительство предложило проверить находящийся вблизи Тбилиси Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. К мониторингу хотели привлечь международных экспертов. Поводом для этого послужило заявление бывшего главы МГБ Грузии о проведении биологами военно-медицинской группы США секретных экспериментов над людьми на базе этого центра.

биологическое оружие Николай Патрушев США
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