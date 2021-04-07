Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границы с Россией

Николай Патрушев (Фото: Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предполагает, что на границе с Россией могут действовать лаборатории, разрабатывающие биологическое оружие. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ», — сказал Патрушев.

По его словам, власти стран, где размещены лаборатории, не знают, что происходит на таких объектах.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», — сказал Патрушев. Он добавил, что в прилегающих районах выявляются вспышки нехарактерных для этой местности заболеваний.