Минобороны связало массовую гибель птиц на Украине с биолабораториями

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Массовый падеж птиц в 2021 году в заповеднике им. Фальц-Фейна в Херсонской области мог быть связан с экспериментами в украинских биолабораториях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллов на брифинге.

«Не исключаем, что одномоментная гибель [птиц] была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности», — сказал Кириллов.

По его словам, в заповеднике до 2022 года проводились отбор и передача за рубеж биологического материала, полученного от перелетных птиц. В результате проверки Минобороны, ФСБ и Россельхознадзора были выявлены «грубейшие нарушения требований биологической безопасности».

Кириллов отметил, что после того как в Херсонскую область зашли российские войска, сбежавшие участники проекта по передаче материала «предлагали оставшимся в заповеднике сотрудникам за вознаграждение вывезти или уничтожить результаты исследований, особенно документацию, подтверждающую факт массового падежа птиц». Основными задачами исследований генерал-лейтенант назвал сбор и передачу штаммов особо опасных инфекций «заказчику — военному ведомству США».

В 2021 году в Херсонской области зафиксировали массовую гибель птиц, в том числе и краснокнижных. Вокруг заповедника им. Фальц-Фейна находили трупы, в основном серых журавлей и огарей. Директор заповедника Виктор Гавриленко объяснял, что птицы отравились обработанным зерном.

В марте 2022 года Минобороны сообщило, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По данным министерства, лаборатории также занимались сбором и вывозом в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

В США отрицают обвинения Кремля и говорят, что не вели таких разработок на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на территории страны никогда не разрабатывалось химического, биологического или любого другого оружия массового поражения, а лаборатории, оставшиеся со времен СССР, «занимаются обычной наукой».