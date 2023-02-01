Кирби сообщил о работе с Киевом над исследованиями по борьбе с пандемией

Соединенные Штаты проводили с Киевом исследования по предотвращению пандемии, а обвинения России в наличии на Украине американских биолабораторий или разработки там оружия необоснованы, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, американские представители покинули все исследовательские учреждения на Украине еще до начала российской военной операции, «деятельность в них безопасно прекращена».

При этом он подчеркнул, что «не было никакого оружия, лабораторий по разработке биологического оружия». «США не вели военно-биологических разработок на Украине», — заявил представитель Белого дома.

Материал дополняется