Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий

Медико-биологические лаборатории, финансируемые Минобороны США, могут нести потенциальную угрозу. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». Сегодня в мире более 200 таких лабораторий, уточнила глава ведомства.

В Роспотребнадзоре также выразили настороженность ситуацией вокруг лаборатории Ричарда Лугара под Тбилиси. По данным Минобороны России, в исследовательском центре США испытывали токсичный биоагент, приведший к гибели 73 человек. Пентагон, в свою очередь, опровергал обвинения в тайных опытах над людьми в Грузии, называя их абсурдом.

Попова добавила, что Россия и страны СНГ «вынуждены вырабатывать меры защиты от возможных угроз» со стороны лабораторий. «Сегодня [лаборатории] работают как на исследование, наверное, так и на продукцию новых патогенов», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее в МИД заявили о расширении у границ России сети американских биолабораторий для военных исследований. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, эти действия не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.