Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,10 +0,21 EUR Бирж. 71,30 +0,28 Brent 64,79 +0,95% USD Нал. 63,57 62,83 EUR Нал. 71,81 71,03 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1302 +0,0014 BTC/USD Бирж. 9 760,00 +202,80 IMOEX 2 770,67 -0,34% RTSI 1 383,18 -0,58% DJIA 26 753,17 +0,94% Nasdaq 8 051,34 +0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Union Pacific $200 (+19,09%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,7%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Union Pacific $200 (+19,09%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,7%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 20 июн, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 20 июн, 12:32
Топ-5 лайфстайл трендов для создания новых бизнес-центров Партнерский материал, 12:30 Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти Общество, 12:30 Итоги WWDC — 2019: достоинства и недостатки новых Apple Watch Стиль, 12:24 Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий Общество, 12:19 Хоккейное «Динамо» перешло на канадский размер площадки Спорт, 12:13 Марадона ответил на сообщения о болезни Альцгеймера Спорт, 12:09 НХЛ объявила о введении новых правил со следующего сезона Спорт, 12:09 Ученые выявили связь между долгой работой и риском инсульта Общество, 12:08 Слезайте с «Запорожца»: как компании выбраться из эволюционного тупика Pro, 12:08 Спикер парламента Грузии прервал визит в Баку из-за протестов в Тбилиси Политика, 12:06 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 12:00 Superjob назвал вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в сфере ИТ Общество, 12:00 «Bitcoin еще всех шокирует»: как определить скорое падение цены монеты Крипто, 11:53 #инструктаж: как перестать сомневаться и начать принимать решения Стиль, 11:51
Общество ,  
0 
Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе американских биолабораторий

Медико-биологические лаборатории, финансируемые Минобороны США, могут нести потенциальную угрозу. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». Сегодня в мире более 200 таких лабораторий, уточнила глава ведомства.

В Роспотребнадзоре также выразили настороженность ситуацией вокруг лаборатории Ричарда Лугара под Тбилиси. По данным Минобороны России, в исследовательском центре США испытывали токсичный биоагент, приведший к гибели 73 человек. Пентагон, в свою очередь, опровергал обвинения в тайных опытах над людьми в Грузии, называя их абсурдом.

Попова добавила, что Россия и страны СНГ «вынуждены вырабатывать меры защиты от возможных угроз» со стороны лабораторий. «Сегодня [лаборатории] работают как на исследование, наверное, так и на продукцию новых патогенов», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее в МИД заявили о расширении у границ России сети американских биолабораторий для военных исследований. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, эти действия не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Теги: Роспотребнадзор, биологическое оружие, Пентагон США
Материалы по теме
В МИД сообщили о расширении США сети биолабораторий у границ России
Политика
В Минобороны заявили о гибели 73 человек в Грузии из-за опытов США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter