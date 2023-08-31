Российская группировка войск «Центр» отразила атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена), на краснолиманском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Всего, по словам Савчука, на этом направлении близ села Ямполовка и Серебрянского лесничества было уничтожено более 60 украинских военных.

О том, что бригада специального назначения «Азов» восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в этом районе, Киев объявил в середине августа.

Российские десантники сорвали атаку украинских военных к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) при помощи артиллерии, сообщили в российском Минобороны ТАСС.

«Расчетом беспилотных летательных аппаратов российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу [Артемовску] лесопосадках. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар», — заявили в ведомстве.

Стреляя из 122-мм гаубиц Д-30, военные уничтожили украинскую группу пехоты, которая скрывалась в лесополосе. В результате, по данным Минобороны, украинские военнослужащие отступили.

Минобороны объявило о переходе Артемовска под контроль России в конце мая. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин (ДНР) не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В начале июня он назвал ситуацию на этом направлении «сложной, но контролируемой». 29 августа врио главы региона сказал, что ситуация на флангах в районе города стабилизируется.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, в свою очередь, называл Бахмут среди районов, где идут наиболее интенсивные боевые действия.