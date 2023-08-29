Пушилин сообщил о стабилизации на флангах в районе Артемовска

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Ситуация на флангах вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Удерживаются фланги», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Пушилин подчеркнул, что горячими точками на южнодонецком направлении остаются Урожайное и Старомайорское. Однако населенные пункты остаются в серой зоне, потому что украинская сторона не может закрепиться в Урожайном.

О взятии Артемовска под полный контроль российская сторона объявила в конце мая. Пушилин заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В начале июня ситуация оставалась «стабильно сложной, но контролируемой».

Пушилин 24 августа дал «осторожную оценку» стабилизации в районе Артемовска. Он назвал «горячей точкой» рубеж Урожайное — Старомайорское на южнодонецком направлении. По его словам, ВСУ тоже совершает там постоянные атаки и пытается закрепиться.

Активные бои в районе Урожайного продолжаются несколько месяцев. Пушилин 10 августа сообщал о закреплении ВСУ на севере Урожайного, но после ударов российских сил, по его словам, украинским войскам пришлось отступить. Спустя три дня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о «тяжелой и тревожной ситуации» в районе этого села.