Пушилин заявил об отсутствии иллюзий о попытках ВСУ вернуть Бахмут

Пушилин заявил об отсутствии иллюзий о попытках ВСУ вернуть хотя бы часть Бахмута

Киев попытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций в городе, однако там сосредоточены достаточно серьезные силы России, отметил врио главы ДНР

Вооруженные силы Украины попытаются вернуть хотя бы часть утраченных позиций в Артемовске (украинское название города — Бахмут), однако в городе сосредоточены достаточно серьезные силы России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

Он назвал обстановку на этом направлении «стабильно сложной, но контролируемой». Украинские войска постоянно пытаются «продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные», отметил Пушилин.

«Здесь мы, конечно, никаких тоже иллюзий не испытываем, противник будет пытаться хоть в какой-то части вернуть утраченные позиции или же продемонстрировать какие-то успехи», — сказал он. Однако российские силы позволить этого ВСУ не могут, подчеркнул он.

О взятии Артемовска под полный контроль российская сторона объявила в конце мая. 1 июня Пушилин говорил, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении на бахмутском направлении.

Накануне Минобороны заявило, что украинские войска предприняли попытки прорвать оборону российской армии близ Артемовска, однако вклиниться им не удалось. По данным ведомства, за сутки Южная группировка войск отразила «восемь попыток наступления» ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также Клещеевки. Успеха украинские войска не добились, утверждают в министерстве.