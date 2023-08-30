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В ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов на бахмутском направлении

В ВСУ заявили о гибели шести украинских летчиков на артемовском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Шесть украинских летчиков погибли при выполнении боевого задания в направлении Бахмута (другое название города — Артемовск). Об этом сообщил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского Евгений Ракита, передает «Страна».

Пилоты погибли 29 августа, все они имели офицерские звания. Один из летчиков — родом из Полтавской области, остальные — из других регионов Украины. Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, добавил Ракита.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного и Андреевки.

Российская сторона в конце мая объявила о переходе Артемовска под свой полный контроль. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В начале июня он называл ситуацию на этом направлении «сложной, но контролируемой». 29 августа Пушилин заявил, что ситуация на флангах линии соприкосновения в районе города стабилизируется.

В ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов на бахмутском направлении
В ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов на бахмутском направлении

Теги
ВСУ летчики пилоты Артёмовск (Бахмут) Денис Пушилин
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