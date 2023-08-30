Lockheed Martin открыл в Польше производство узлов истребителей F-16

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Американский концерн Lockheed Martin США открыл на польском заводе PZL Mielec производство компонентов истребителей F-16, сообщил агентству PAP руководитель предприятия Януш Закренцкий.

PZL Mielec с 2007 года принадлежит концерну Lockheed Martin, который производит в том числе самолеты F-16. Ранее в Польше производились детали для вертолетов Black Hawk и самолетов М28.

«PZL Mielec до конца следующего года планирует производить от 70 до 80% общего числа конструкций корпуса F-16», — заявил руководитель предприятия.

Часть сотрудников завода уже стажируется на главном заводе Lockheed Martin в США, 12 американских инженеров работают в Польше, отметил Закренцкий.

В начале 2023 года представители Lockheed Martin заявляли, что намерены нарастить производство истребителей на заводе в Южной Каролине, чтобы в случае необходимости поставлять их в страны, которые захотят помочь с разрешением конфликта на Украине.

Киев с начала военных действий заявлял, что нуждается в западных истребителях, но его союзники исключали такую возможность. Однако позже Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. К сегодняшнему дню Нидерланды, Дания и Норвегия согласились передать Украине F-16.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.