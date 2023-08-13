Рогов сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации в Урожайном

Украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села Урожайного через две недели тяжелых боев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Тяжелая и тревожная ситуация сложилась на данный момент в районе н.п. Урожайное на направлении Времевского выступа Запорожского фронта», — написал Рогов в телеграм-канале.

Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР.

Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов», а также несколько единиц бронетехники. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

Целью Вооруженных сил Украины Рогов назвал взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров».

10 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о закреплении ВСУ на севере Урожайного, однако после ударов российских сил, по его словам, украинским войскам пришлось отступить.

На следующий день Пушилин говорил, что украинские военные продолжили попытки закрепиться в этом селе, однако их атаки отбили российские силы. «Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <...> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил России уничтожили противника», — заявлял он.