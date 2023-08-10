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Пушилин заявил об отступлении ВСУ из поселка Урожайное

Глава ДНР Пушилин: ВСУ с потерями отступили из поселка Урожайное
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ закрепились на севере поселка Урожайное, но с потерями отступили, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

Российская сторона с начала лета сообщает о срыве попыток наступления Украины. 8 августа об отражении атак ВСУ на Урожайное отчитывался начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Тогда российская авиация также нанесла удары по пунктам временной дислокации, местам скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Приютного.

В Киеве признавали трудности в контрнаступлении. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», а глава Минобороны страны Алексей Резников утверждал, что ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, поэтому военные медленно передвигаются по заминированным территориям.

Теги
Денис Пушилин ДНР Украина
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