Минобороны: российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

Подразделения группировки российских войск «Восток» отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

В ходе боя уничтожены опорные пункты, автомобильная техника и живая сила, в том числе с применением ударных беспилотников. Также пресечена попытка противника провести разведку боем в направлении Старомайорского. По словам Чехова, противник понес потери и отступил.

Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки. Соврана попытка противника провести ротацию боевиков севернее Владимировки.

Село Урожайное находится в Волновахском районе Донецкой народной республики на времевском направлении. Оно получило название по Времевскому выступу — небольшой территории на возвышенности под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР.

Активные бои в районе Урожайного продолжаются несколько месяцев. В Минобороны России в конце июня заявили, что контролируют село. В августе украинские силы продолжали атаки в направлении Урожайного.

10 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ закрепились на севере села, но после ударов российских сил, по его словам, украинским войскам пришлось отступить. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал ситуацию в районе Урожайного «тяжелой» и «тревожной».