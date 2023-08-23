Группировка «Восток» уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ, а также пресекла эвакуацию подбитой техники и сорвала ротацию украинских сил, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Его слова передает «РИА Новости».

В районе Урожайного уничтожено три пункта временной дислокации украинских войск, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ. Помимо этого, уничтожен опорный пункт северо-восточнее Никольского и еще четыре в районе Старомайорского в ДНР.

«Восток» уничтожила американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, американский бронетранспортер M113 в районе совхоза «Октябрь». Также были сбиты два беспилотника самолетного типа «Фурия» и «Лелека».

Накануне Минобороны сообщило об отражении 14 атак штурмовых групп ВСУ на разных направлениях. В частности, над донецком направлении удалось отразить три атаки штурмовых групп ВСУ, сообщали в ведомстве.



Контрнаступление украинских войск, в котором участвует поставленная с Запада техника, началось в июне. В Москве неоднократно заявляли о его провале, в Киеве признавали сложности и медленное продвижение частей.