В Воронежской области двух человек госпитализировали из-за сибирской язвы

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Воронежской области госпитализировали мужчину, который заразился сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, у него наблюдается положительная динамика, сказал собеседник агентства. Его сестру госпитализировали из-за поднявшейся температуры, но заболевание не подтвердилось, и клинические проявления сибирской язвы у нее отсутствуют.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных всех видов, а также человека. Основной причиной заражения людей является контакт с зараженным скотом в процессе убоя. «Воротами» для сибирской язвы является поврежденная кожа. Широкое распространение возбудителя по всему организму происходит редко и при таком сценарии приводит к сибиреязвенному сепсису. Среди симптомов последнего: повышение температуры до 39–40 градусов, одышка, боли в груди, кашель и понос с кровью. Случаи сибирской язвы фиксируются по всему миру, в России они регистрируются ежегодно. Сибирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в стационаре с применением антибиотиков. Зараженных животных хоронить запрещено, их сжигают.

20 августа в Панинском районе на севере Воронежской области из-за выявления очага сибирской язвы ввели режим ЧС. Кроме того, 22 августа еще один очаг был обнаружен в двух холодильных камерах на рынке в центре Воронежа. В районе рынка ввели карантин до 23 октября.

В этом году случаи заражения сибирской язвой фиксировали сразу в нескольких регионах — в Подмосковье, Чувашии и Туве. В Роспотребнадзоре заявляли, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы исключена.