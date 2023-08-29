branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 16:00
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн Политика, 20:48
Индийская миссия нашла на южном полюсе Луны серу и металлы Общество, 20:42
Число отравившихся шаурмой в «Бистро-24» в Москве выросло до 53 Общество, 20:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:35
Apple назвала дату презентации новых iPhone Технологии и медиа, 20:34
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 20:33
Даниил Медведев разгромил 34-летнего венгра в первом матче на US Open Спорт, 20:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Минобороны Украины раскритиковали статью NYT о споре Пентагона и ВСУ Политика, 20:25
«Спартак» забил «Динамо» четыре гола за 18 минут в матче Кубка России Спорт, 20:19
В Воронежской области двух человек госпитализировали из-за сибирской язвы Общество, 20:19
Вторая ракетка России с победы стартовала на US Open Спорт, 20:07
Под Геленджиком потушили крупный природный пожар Общество, 20:02
Генконсульство в Алма-Ате объяснило отставку дипломата после слов о языке Политика, 19:58
Курс биткоина превысил отметку $28 тыс. после победы Grayscale в суде Крипто, 19:47
Общество ,  
0 

В Воронежской области двух человек госпитализировали из-за сибирской язвы

В Воронежской области госпитализировали заразившегося сибирской язвой мужчину
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Воронежской области госпитализировали мужчину, который заразился сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, у него наблюдается положительная динамика, сказал собеседник агентства. Его сестру госпитализировали из-за поднявшейся температуры, но заболевание не подтвердилось, и клинические проявления сибирской язвы у нее отсутствуют.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных всех видов, а также человека. Основной причиной заражения людей является контакт с зараженным скотом в процессе убоя.

«Воротами» для сибирской язвы является поврежденная кожа. Широкое распространение возбудителя по всему организму происходит редко и при таком сценарии приводит к сибиреязвенному сепсису. Среди симптомов последнего: повышение температуры до 39–40 градусов, одышка, боли в груди, кашель и понос с кровью.

Случаи сибирской язвы фиксируются по всему миру, в России они регистрируются ежегодно.

Сибирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в стационаре с применением антибиотиков. Зараженных животных хоронить запрещено, их сжигают.

20 августа в Панинском районе на севере Воронежской области из-за выявления очага сибирской язвы ввели режим ЧС. Кроме того, 22 августа еще один очаг был обнаружен в двух холодильных камерах на рынке в центре Воронежа. В районе рынка ввели карантин до 23 октября.

В этом году случаи заражения сибирской язвой фиксировали сразу в нескольких регионах — в Подмосковье, Чувашии и Туве. В Роспотребнадзоре заявляли, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы исключена.

Теги
Воронежская область сибирская язва госпитализация
Материалы по теме
Роспотребнадзор закрыл кафе в Москве после отравления 32 человек
Общество
На рынке в центре Воронежа ввели карантин из-за сибирской язвы
Общество
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 60% за 28 дней
Общество