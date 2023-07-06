В Туве выявили пятый случай заболевания сибирской язвой

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В Туве зарегистрировали пятого заболевшего сибирской язвой, общее число подтвержденных случаев достигло пяти. Об этом РБК сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Состояние всех заболевших стабильное, им оказывается вся необходимая помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинированы более 150 человек. Все лица, контактировавшие с заразившимися, получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, уточнили в Роспотребнадзоре.

30 июня 24-летнего жителя Тувы госпитализировали с признаками заболевания сибирской язвой. Он участвовал в убое лошади для сдачи мяса, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Еще двое человек прошли обследование.

5 июля в Туве были госпитализированы шесть человек с подозрением на наличие сибирской язвы, у четырех из них диагноз подтвердили. Все заболевшие участвовали в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики. У лошади был обнаружен возбудитель сибирской язвы, остатки животного сожгли в специальной установке по уничтожению биологических и медицинских отходов. В Роспотребнадзоре утверждали, что угрозы распространения сибирской язвы нет.

С 30 июня в этом районе и городе Ак-Довурак ввели карантин. Противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге. Так, специалисты провели дезинфекцию на пастбище, на чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших. Всего было обработано 11,5 тыс. кв. м.